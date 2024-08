Prende inizio la 31esima edizione di Vinalia, a Guardia Sanframondi

Ci siamo. Ultimato il conto alla rovescia domani parte la 31esima edizione di Vinalia, la più vivace rassegna enogastronomica del territorio, in programma a Guardia Sanframondi (Benevento) fino a sabato 10 agosto.

All’appuntamento, promosso dal Circolo Viticoltori Associati e organizzato dal Comitato Vinalia, dal tema “Cambiamenti, conversioni, innesti”, "Lentius, profondius, suavius" (più lenti, più profondi, più dolci), per animare il Percorso del Gusto hanno aderito le cantine: La Guardiense, Cantine del Maresciallo, Fontana Reale, Il Sabba, Pietrefitte, Vigne sannite, Vigne storte, Azienda agricola Denica, Azienda agricola Sciore, Bicu de Fremundi, Cantina di Solopaca, Cantina Morone, Cantina Pirata, oltre al Sannio Consorzio Tutela Vini con una gamma completa di tutte le etichette, DOP e DOCG, del nostro territorio.

Un itinerario che consacra il suo singolare centro storico al prodotto per eccellenza del territorio, con l’intento di educare al vino e da effettuare con sacca e calice per non perdere nessun assaggio. Il tutto impreziosito anche da degustazioni di formaggi, miele, salumi, taralli e gelati, cui si aggiungono ottimi cibi di strada come i freddi di carne, il musetto e il tarallo all’insalata, i panini e la braceria, e anche sfizioserie, spiedini di salumi, porchetta e fritti. E non basta. In piazza Mercato ci si può fermare dai Mitici per l’ottima cucina popolare, oppure da Eccezionalmente dolcemente il laboratorio di pasticceria di I Care cooperativa sociale di comunità o lasciarsi conquistare dalle effervescenze del Bollicine wine bar.

Per quanti vogliono far visita alle cantine con un Percorso in vigna, da domani e fino al 10 agosto, possono recarsi all’azienda Colle di Siduri, a partire dalle ore 18. Per info e prenotazioni telefonare al 392.9645614.

Domani al via anche lo show cooking (si prenota al 327 2297948) del piazzale d’armi del castello medievale. Toccherà a Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio della scuola Dolce&Salato di Maddaloni (Caserta). Si tratta di due esperti chef, di cucina e pasticceria, che portano avanti la filosofia della loro scuola: superare sé stessi ogni giorno, con la consapevolezza che alla creatività non vi è mai limite!

Questa la loro proposta: Aperitivo da servire a passaggio nella corte del Castello - Cubo di maccheroni con cacio pepe e lime, polpetta di baccalà mantecato con patate e olive, tartelle salate con branzino leggermente marinato, mela smirth e olio alle erbette. Il cesto dei panificati……grissini e crekers, pane di campagna dei forni sanniti, taralli di San Lorenzello alla Falanghina; Antipasto - Zuppa di fagioli & cozze, schiuma di prezzemolo, trippa fritta e datterini canditi; Primo - Riso, pomodoro e friggitelli mantecati con caciocavallo stagionato in grotta e pecorino Laticauda; Secondo - Pancia di maiale casertano alla soia e miele con insalata estiva di portulaca, ortaggi e yogurt di bufala; Dessert - Biscuit alla nocciola con mousse di ricotta, mele, pere e cannella e salsa al caramello salato; Carezze di fine pasto - Panettone di mezza estate e Petit four.

Completa il programma lo spazio dedicato alla musica. Dalle ore 22, in Piazza Mercato, toccherà a Il Pozzo di San Patrizio, una rock folk band nata nel 1996, con all’attivo sette album e migliaia di concerti tenuti in Italia e in Europa e a seguire DJ-set Mikepaxxo; mentre, in Piazza Fabio Golino si esibiranno i Round Trip, gruppo formato da Luciano Ciaramella, Fabio Tommasone e Giampiero Franco.

Lunedì 5 agosto, per la seconda giornata di Vinalia, l’apertura riguarderà la presentazione del libro “Spazi di guerra, spazi di pace”, a cura di Angelo Turco e Marco Maggioli, con gli interventi di Armida Filippelli - Assessora Formazione Regione Campania e Antonella Ciaramella – Coordinatrice Assessorato Formazione Regione Campania.

Sempre lunedì 5, invece, per lo show cooking, sarà la volta di Antonio Cesarano e la pastry chef Barbara Ruscinito del Cosmo Restaurant, uno tra i quattro ristoranti segnalati in Guida Michelin a Pompei, con una cucina ispirata ai quattro elementi primari della natura: fuoco, aria, acqua e terra.

Questo il menù: Entrée - Insalatina con maio agli agrumi; Antipasto - Polpo con zucchine alla scapece; Primo - Pasta mista con melanzane e pesce spada; Secondo - Baccalà datterino rosso, olive nere e capperi; Dolce - Babà crema e amarena.

Per la musica, in Piazza Mercato, ci sarà il gruppo Ethnopopolare, formato da: Sebastiano Colangelo (tammorra), Flaviano Ceniccola (chitarra ritmica), Gennaro Sebastianelli (basso), Ferdinando Grillo (tastiere), Filippo Garofano (batteria e balalaika), Rossana Falato (voce solista) e Angela Mazzarella (ballerina) e a seguire DJ SET Luca Petraccaro & Umby Mauriello; mentre, in Piazza Fabio Golino, toccherà a Taglialatela Quartet, con Gianni Taglialatela, Andrea Venditti, Antonello Rapuano e Giuseppe Venditti.

Maggiori informazioni sul sito internet www.vinalia.it o visitando il profilo facebook Vinalia.