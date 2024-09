Milano Azzurra donerà all’ospedale Tortora di Pagani 7.500 euro, sabato la consegna

Ammonta a 7.529,41 euro la somma che Milano Azzurra donerà all’ospedale Tortora di Pagani nel corso della cerimonia ufficiale che si svolgerà sabato 28 settembre alle ore 11.00 presso la Sala d’Arezzo del nosocomio paganese.

E’ stata raccolta durante la 3a edizione del memorial Diego Armando Maradona che si è svolta a giugno a Trezzano sul Naviglio e nelle settimane successive fino alla festa per i 40 anni di Milano Azzurra lo scorso 13 settembre a Bresso. Il ricavato sarà veicolato all’Unità Operativa Complessa di Onco-Ematologia guidata dal professor Catello Califano attraverso l’Associazione Locanda Almayer di Rita Romano; all’evento di Bresso aveva partecipato l’avvocato Francesco Romano che aveva illustrato le modalità di impiego della somma. Per Milano Azzurra saranno presenti il presidente Magno Caramico, il vice presidente Nicola Della Valle, i membri fondatori Lino Cascelli e Fiore Pagnozzi. Il giorno dopo saranno tutti allo stadio per Napoli-Monza.

Dopo due anni di donazioni ad enti della Lombardia, l’APS Milano Azzurra ha deciso stavolta di “giocare in casa” e di aiutare un ospedale del territorio campano. La scelta è caduta su Pagani. Che ringrazia, come noi, 7.529 volte !

