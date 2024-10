Pimonte: domenica torna "La Castagna del Faito"

Dopo il successo della prima giornata, si terrà domenica 27 ottobre a Pimonte il secondo appuntamento della kermesse “Sentieri del Gusto – La Castagna del Monte Faito”. A partire dalle 10 (e fino alle 18) presso l’agriturismo La Quiete in via Resicco ci sarà un’altra giornata ricca di attività per tutta la famiglia. La manifestazione (finanziata nell’ambito dei fondi Sviluppo e Coesione della Regione Campania) è stata fortemente voluta dal Comune di Pimonte e dalla fondazione onlus dei Monti Lattari, e si avvale della collaborazione della Pro Loco.

Presenti sul posto anche gli studenti dell’istituto alberghiero Raffaele Viviani di Castellammare di Stabia, a supporto degli organizzatori. Durante la giornata sono previste varie attività, tra cui la raccolta nel castagneto, i mercatini di prodotti a chilometro zero, menù degustazione e le escursioni guidate nei boschi. Inoltre, ci saranno attività per bambini, esposizione dei conigli di razza del Monte Faito, stand Coldiretti con prodotti locali, fate nei boschi, spettacoli immersivi per grandi e piccini, esposizione e spettacoli artistici “Art, Wine e Castagne” e musica live.

Ad arricchire la giornata, sarà poi lo stand dei carabinieri forestali del nucleo tutela biodiversità, per un attività di educazione ambientale. Infine, spazio anche al progetto Incontrarsi, che nasce dalla volontà di un gruppo di appassionati d’arte, lavoratori del settore e non, di ampliare la visibilità di artisti locali emergenti, dando loro la possibilità di esprimersi. Insomma, una giornata all’insegna del gusto, dell’arte e del divertimento immersi nella natura.