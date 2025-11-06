Sant'Egidio del Monte Albino. Progetto utopia, online l'avviso pubblico per i corsi di formazione retribuiti - Asacom

È stato pubblicato sulla home page del sito del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino l'Avviso Pubblico dell'Azienda Speciale Consortile "Comunità sensibile" finalizzato all'individuazione di persone interessate a partecipare ai corsi di formazione retribuiti programmati nell'ambito del Progetto UTOPIA - Azione B.

I posti disponibili sono, per tutto l'Ambito, 18. Di questi, 4 afferiscono al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Il corso forma la figura dell'ASACOM – Assistente alla Comunicazione, una professione preziosa che ogni giorno favorisce la relazione tra alunni con disabilità, insegnanti e compagni di classe, promuovendo autonomia, partecipazione e crescita.

La finalità dei corsi di formazione retribuiti è quella di sostenere attività di formazione propedeutiche all'acquisizione di competenze specifiche utili e finalizzate all'inserimento/reinserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro. Il percorso formativo avrà la durata massima di 12 mesi (gennaio - dicembre 2026), per un numero di 500 ore, con un'indennità di partecipazione pari a 8,15 euro per ogni ora di formazione.

Le domande, da redigere utilizzando la modulistica appositamente predisposta, dovranno essere indirizzate all'Azienda "Comunità sensibile" e pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del prossimo 24 novembre. Le domande dovranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Politiche sociali del Comune oppure tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , specificando nell'oggetto "Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione di destinatari del corso di formazione ASACOM - Azione B - Progetto Campania Welfare".

Per conoscere i dettagli del bando, vi consigliamo di leggere attentamente l'Avviso Pubblico, che è possibile scaricare, unitamente al modello di domanda, al seguente link ????????

https://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it/index.php?action=index&p=245&art=912