Polichetti incalza sull'Azienda Ruggi di Salerno: “Il ministro Schillaci intervenga, la situazione non è più sostenibile”

Cresce l’attenzione politica sulla gestione dell’Azienda ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il coordinatore nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, Mario Polichetti, interviene nuovamente sulle criticità della sanità salernitana, annunciando un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

«Il manager del Ruggi, Ciro Verdoliva, ha iniziato a dare risposte su diversi fronti, compreso il pronto soccorso, dove finalmente si è messo mano a una riorganizzazione - dichiara Polichetti -. Ma resta completamente irrisolta la questione della Cardiochirurgia. Parliamo di un reparto guidato da un responsabile che fu sospeso in via cautelare dalla magistratura per un anno per fatti gravissimi. È legittimo chiedersi se Verdoliva intenda intervenire anche su questo nodo e sulla gestione della Torre cardiologica».

Polichetti richiama inoltre il quadro di relazioni istituzionali che, a suo giudizio, non può essere ignorato: «Non possiamo far finta di nulla: Verdoliva è da anni vicino al governatore uscente Vincenzo De Luca. E il responsabile della Cardiochirurgia è stato per diversi anni consigliere per la sanità in Regione Campania dello stesso De Luca. È necessario chiarire come queste relazioni influenzino le scelte e la governance del Ruggi».

Il dirigente dell'Udc insiste anche sulle difficoltà vissute dai cittadini:

«I dati mostrano che i pazienti salernitani, soprattutto quelli con problemi cardiologici, sono spesso costretti a rivolgersi a Eboli, a Polla o a ospedali viciniori come Nocera Inferiore e Avellino. È inconcepibile che, pur avendo un ospedale di secondo livello e un pronto soccorso in città, il cittadino salernitano debba uscire dal proprio territorio per ricevere cure adeguate».

Da qui la decisione formale: «Presenteremo un’interrogazione parlamentare al ministro Schillaci per fare piena luce sulla situazione della Cardiochirurgia, sulla gestione complessiva del Ruggi e sulle prospettive organizzative. Salerno merita una sanità efficiente, trasparente e non condizionata da rapporti politici o da situazioni opache».