Breaking News
Cava de’ Tirreni. Detenzione ai fini di spaccio ...
Nocera Inferiore. Maxi sequestro della Dia ad ex ...
Prima edizione del Presepe Vivente di Taverne a ...
L’Asl Salerno acquista due ambulatori mobili da ...
Cava de' Tirreni. Anziano in difficoltà soccorso ...
A Nocera Inferiore parte il progetto "Sentinelle ...
Sarno. Edificio scolastico Cappella Vecchia: in ...
Costiera Amalfitana, Iozzino rilancia le ...
Nocera Inferiore. Montevescovado, Torquato: "Come ...
Estorsioni, esercizio abusivo di scommesse e ...

banner agro

A Nocera Inferiore parte il progetto "Sentinelle meteo/climatiche"

18 Novembre 2025 Author :  
A Nocera Inferiore parte il progetto "Sentinelle meteo/climatiche"

Un nuovo approccio per affrontare le emergenze climatiche sul territorio comunale, promuovendo l’integrazione tra strumenti istituzionali, scienza meteoclimatica e cultura della prevenzione.
E’ noto ormai che le manifestazioni estreme del clima non possono più essere ritenute sporadiche fatalità ma sono i sintomi di una nuova normalità climatica che anche localmente, miete vittime e danni.
Il supporto della Meteorologia e delle nozioni del Cambiamento Climatico, permette di non rincorrere le emergenze ma di avere una cultura della prevenzione, anche a livello locale, più preparata alla valutazione del rischio meteoclimatico e una risposta più efficiente ai relativi impatti.

L’amministrazione Comunale di Nocera inferiore ha più volte dato prova della sensibilità all’azione di contrasto all’attuale crisi climatica e oggi è stato programmato il progetto “Sentinelle Meteo/Climatiche” che si avvale della collaborazione del Dott. Carlo Spista, Meteorologo e Ambasciatore Europeo Patto per il Clima, cittadino di Nocera Inferiore.
Il progetto, promosso dal Servizio di Protezione Civile, è rivolto ai volontari e cittadini che saranno indottrinati sui concetti base della Meteorologia e del Cambiamento Climatico per la sorveglianza degli elementi meteoclimatici sul territorio comunale.

Il programma si articolerà su 4 incontri presso la sala consiliare del comune, dalle 16.00 alle 18.00, nelle giornate del 20 novembre; 27 novembre; 4 dicembre e 11 dicembre.
Il Progetto “SENTINELLE METEO/CLIMATICHE”, rappresenta un raro esempio di innovativa sensibilità all’integrazione della Cultura Meteo/Climatica a servizio della comunità locale.
Attualmente solo due città in Italia si avvalgono di un progetto simile: Pescara e Barberino Tavernelle (FI) che dispone anche di un proprio Osservatorio Meteorologico.
Il programma si avvale anche del patrocinio dell’AISAM (Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia).

banner belmonte

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2