A Nocera Inferiore parte il progetto "Sentinelle meteo/climatiche"

Un nuovo approccio per affrontare le emergenze climatiche sul territorio comunale, promuovendo l’integrazione tra strumenti istituzionali, scienza meteoclimatica e cultura della prevenzione.

E’ noto ormai che le manifestazioni estreme del clima non possono più essere ritenute sporadiche fatalità ma sono i sintomi di una nuova normalità climatica che anche localmente, miete vittime e danni.

Il supporto della Meteorologia e delle nozioni del Cambiamento Climatico, permette di non rincorrere le emergenze ma di avere una cultura della prevenzione, anche a livello locale, più preparata alla valutazione del rischio meteoclimatico e una risposta più efficiente ai relativi impatti.

L’amministrazione Comunale di Nocera inferiore ha più volte dato prova della sensibilità all’azione di contrasto all’attuale crisi climatica e oggi è stato programmato il progetto “Sentinelle Meteo/Climatiche” che si avvale della collaborazione del Dott. Carlo Spista, Meteorologo e Ambasciatore Europeo Patto per il Clima, cittadino di Nocera Inferiore.

Il progetto, promosso dal Servizio di Protezione Civile, è rivolto ai volontari e cittadini che saranno indottrinati sui concetti base della Meteorologia e del Cambiamento Climatico per la sorveglianza degli elementi meteoclimatici sul territorio comunale.

Il programma si articolerà su 4 incontri presso la sala consiliare del comune, dalle 16.00 alle 18.00, nelle giornate del 20 novembre; 27 novembre; 4 dicembre e 11 dicembre.

Il Progetto “SENTINELLE METEO/CLIMATICHE”, rappresenta un raro esempio di innovativa sensibilità all’integrazione della Cultura Meteo/Climatica a servizio della comunità locale.

Attualmente solo due città in Italia si avvalgono di un progetto simile: Pescara e Barberino Tavernelle (FI) che dispone anche di un proprio Osservatorio Meteorologico.

Il programma si avvale anche del patrocinio dell’AISAM (Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia).



