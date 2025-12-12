SARNO - Giampiero Manfuso è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP.

L’elezione si è tenuta questa mattina nella sede del Consorzio dove l’Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione si sono riuniti per procedere al rinnovo delle cariche sociali.

Manfuso, 45 anni, di Sant’Antonio Abate, è laureato in Economia all’Università di Napoli. Seconda generazione della famiglia Manfuso, è attualmente direttore agli acquisti della Conserve Manfuso Srl. Da sette anni è attivo nel Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere e poi quello di vice presidente, carica adesso assegnata a Tommaso Romano rappresentante della parte agricola.

Manfuso, nel ringraziare i componenti dell’Assemblea per aver indicato il suo nome e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata, ha ribadito il massimo impegno nel garantire, rappresentare e valorizzare tutte le componenti del Consorzio.

“Ci attendono sfide importanti – ha detto Manfuso - metteremo tutto il nostro impegno per consolidare il ruolo strategico del Consorzio, far crescere l’intera filiera del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP e rafforzare l’economia che essa genera in tutto l’areale di produzione”.

Tra i principali obiettivi programmatici del triennio di presidenza Manfuso ha indicato il potenziamento della promozione del Pomodoro San Marzano DOP al fine di incrementarne la notorietà e il riconoscimento sia sui mercati nazionali sia su quelli internazionali, il contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding e a tutte le forme di evocazione indebita della denominazione San Marzano DOP nell’area UE di tutela e il rafforzamento della collaborazione tra la filiera agricola e quella industriale per favorire l’armonizzazione dei rapporti commerciali.

La presidenza Manfuso si apre con un importante appuntamento. Il 2026 sarà l’anno in cui ricorrerà il trentesimo anniversario del riconoscimento della DOP per il Pomodoro San Marzano. “Ci prepariamo a celebrarlo con iniziative mirate – ha annunciato Manfuso - sarà un’occasione per ribadire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il Pomodoro San Marzano DOP rappresenta un alimento e un ingrediente imprescindibile della cucina italiana, oggi riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità”.