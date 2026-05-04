Elezioni comunali a Cava de' Tirreni e Angri, Villani (M5S) tira la volata ai candidati sindaci Accarino e Iozzino

La campagna elettorale entra nel vivo anche in provincia di Salerno, dove il Movimento 5 Stelle rilancia la propria presenza sui territori con iniziative e con candidature che puntano a rafforzare identità e radicamento sui territori. In questo solco si inseriscono la partecipazione della coordinatrice provinciale Virginia Villani alle aperture delle campagne elettorali di Cava de' Tirreni e Angri, due appuntamenti che segnano strategie differenti ma complementari per il Movimento.

A Cava de’ Tirreni, nella giornata di ieri, la Villani ha preso parte all’avvio della campagna elettorale di Giancarlo Accarino, sostenuto da una coalizione ampia e articolata. Un contesto di alleanza che testimonia la volontà di costruire un fronte condiviso su temi programmatici. “Siamo presenti con una lista del M5S- ha dichiarato Villani - per dare il nostro contributo a un progetto di coalizione che mette al centro i bisogni dei cittadini e la qualità amministrativa. A Cava de' Tirreni sosteniamo un percorso unitario, convinti che il dialogo tra forze diverse possa produrre soluzioni efficaci. A dimostrazione che il "campo largo", se veramente voluto, può prendere vita”.

Ben più marcato e identitario, invece, l’impegno del Movimento 5 Stelle ad Angri, dove la candidatura di Giuseppe Iozzino rappresenta una scelta autonoma e coraggiosa. Qui il M5S si presenta come protagonista assoluto, con una proposta politica che nasce direttamente dal territorio e si sviluppa attorno a una visione chiara di cambiamento. “Ad Angri - ha affermato la Villani alla presentazione della candidatura avvenuta sabato - abbiamo fatto una scelta netta e coraggiosa: essere protagonisti, senza ambiguità. La candidatura di Giuseppe Iozzino rappresenta in pieno i valori del Movimento 5 Stelle: trasparenza, partecipazione e competenza. È una candidatura che nasce dal basso, dall’ascolto dei cittadini, e che vuole rompere con le logiche del passato”. La Villani ha poi sottolineato la portata politica della sfida angrese: “Questa non è solo una competizione elettorale, ma un’occasione per restituire fiducia ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle ad Angri si presenta, affiancato anche da una lista civica, con una squadra credibile e determinata, capace di governare con serietà e visione. Siamo convinti che quando il Movimento si assume fino in fondo la responsabilità della proposta politica, i risultati arrivano”.

Sabato prossimo, invece, la coordinatrice provinciale del M5S sarà presente a Salerno dove, in mattinata, sarà presentata la lista del Movimento a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita: "Nella città capoluogo abbiamo messo in piedi un gruppo di donne e uomini forti e liberi, che hanno sposato in pieno la missione di un professionista che per anni si è speso per la comunità salernitana fuori dal Palazzo a differenza di altri che hanno messo in piedi un regime".

Infine, un messaggio chiaro agli elettori: “Chiediamo ai cittadini di Salerno, Angri e Cava de' Tirreni di credere in questi progetti. Si tratta di sfide importanti, che richiedono coraggio. Il cambiamento è possibile".