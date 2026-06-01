Addio ad Antonio Giaccoli, aveva 46 anni il volto della Pizza Doc: lutto nel mondo della ristorazione

Il presidente dell’Accademia Nazionale Pizza Doc si è spento a soli 46 anni. Domani l’ultimo saluto a Nocera Superiore.

L’Agro nocerino-sarnese e il mondo della ristorazione piangono la scomparsa di Antonio Giaccoli, imprenditore, formatore e presidente dell’Accademia Nazionale Pizza Doc, venuto a mancare all’età di 46 anni.

Figura di riferimento nel settore della pizza e della formazione professionale, Giaccoli ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione dell’arte pizzaiola italiana, contribuendo a valorizzare una delle eccellenze più rappresentative del Made in Italy. Grazie alla sua visione e al suo impegno, l’Accademia Nazionale Pizza Doc è diventata negli anni un punto di incontro per professionisti provenienti da ogni parte del mondo.

Tra i progetti che portano la sua firma spicca il Campionato Nazionale Pizza Doc, manifestazione che ha saputo conquistare prestigio e credibilità a livello internazionale, attirando in Campania centinaia di pizzaioli e operatori del settore. Un evento che, oltre alla competizione, rappresenta un momento di confronto, crescita e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della comunità professionale, suscitando numerosi messaggi di cordoglio. Colleghi, amici e allievi ricordano un uomo appassionato, capace di trasformare la propria esperienza in un’opportunità di crescita per tanti giovani che si sono avvicinati al mestiere del pizzaiolo.

Originario di Nocera Superiore, Giaccoli ha sempre mantenuto un forte legame con il territorio, contribuendo attraverso le sue iniziative a promuovere l’immagine dell’Agro e della Campania nel panorama nazionale e internazionale.

L’ultimo saluto sarà celebrato domani, martedì 2 giugno, alle ore 17, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Nocera Superiore. Una cerimonia che vedrà la partecipazione di familiari, amici, rappresentanti delle istituzioni e numerosi professionisti del settore che vorranno rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno importante nel mondo della pizza italiana.

Con la scomparsa di Antonio Giaccoli, il settore perde uno dei suoi più autorevoli promotori, ma il suo lavoro e i progetti da lui realizzati continueranno a rappresentare un punto di riferimento per le future generazioni di pizzaioli.