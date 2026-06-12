Riparte il Metrò del Mare: collegamenti via mare tra Cilento e Costiera Amalfitana fino a settembre

SALERNO – Torna il Metrò del Mare, il servizio che permette di raggiungere alcune delle più belle località della costa campana direttamente via mare, evitando il traffico estivo e valorizzando la mobilità sostenibile.

Da domani, sabato 13 giugno, sarà attiva la Linea A2, che ogni sabato e domenica collegherà Salerno ad Acciaroli, con fermate intermedie ad Agropoli e San Marco di Castellabate.

Da lunedì 15 giugno, invece, entrerà in funzione la Linea A1, operativa dal lunedì al venerdì, che unirà due tratti di costa simbolo della Campania: partendo da Salerno (Molo Manfredi), il collegamento toccherà Agropoli e San Marco di Castellabate, per poi proseguire verso Amalfi e Positano.

Il servizio sarà attivo fino al mese di settembre e sarà gestito dalla compagnia Alicost, offrendo a residenti e turisti un'alternativa comoda e suggestiva per spostarsi tra il Cilento e la Costiera Amalfitana.

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