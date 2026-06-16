Metrò del mare 2026: ripartono i collegamenti tra Cilento, Salerno e Costiera Amalfitana

ABBAC accoglie con favore la riattivazione del Metrò del Mare, un servizio strategico per la mobilità turistica regionale che consente di alleggerire il traffico stradale e valorizzare le destinazioni costiere campane.

Secondo quanto comunicato dagli operatori del servizio, i collegamenti saranno attivi fino al 6 settembre 2026

*Dichiarazione del Presidente ABBAC, Agostino Ingenito*

«La riattivazione del Metrò del Mare rappresenta un'opportunità importante per il turismo regionale e per la mobilità sostenibile. È un servizio che contribuisce a decongestionare la viabilità terrestre, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica, e consente ai visitatori di vivere un'esperienza di viaggio autentica e panoramica.

Auspichiamo tuttavia che la Regione Campania possa programmare questi collegamenti in un'ottica di continuità annuale, superando la logica esclusivamente stagionale. Occorre inoltre valutare l'estensione dei punti di approdo verso ulteriori località del Cilento e della costa campana, dotando i porti di infrastrutture e servizi adeguati, affinché il trasporto marittimo diventi una componente stabile e integrata del sistema regionale della mobilità e dell'accoglienza turistica.»