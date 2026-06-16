Nocera Superiore, sicurezza stradale e decoro urbano: la proposta del PD per migliorare i ripristini stradali.

"Il Circolo del Partito Democratico di Nocera Superiore ha formalmente predisposto una proposta per indirizzo politico-amministrativo finalizzata ad avviare una riflessione sul tema delle manomissioni del suolo pubblico e della qualità dei ripristini stradali. - si legge in una nota a firma del Segretario del Circolo PD Nocera Superiore Raffaele Satiro - L’iniziativa, frutto di un lavoro di ascolto del territorio, confronto con i cittadini e approfondimento delle migliori esperienze amministrative già adottate in altri Comuni italiani, sarà trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Commissione Consiliare competente, con la richiesta di inserimento all’ordine del giorno per un confronto istituzionale.La proposta nasce dall’esigenza di affrontare problematiche che molti cittadini segnalano da tempo: ripristini non sempre omogenei, interventi ripetuti sulle stesse strade e situazioni che incidono sulla sicurezza e sul decoro urbano.Il dossier predisposto dal Circolo comprende una proposta di indirizzo politico-amministrativo, una relazione tecnica sulle buone pratiche adottate da altri Enti locali e una bozza di regolamento comunale ispirata alle esperienze già sviluppate in importanti realtà italiane.«Il nostro obiettivo – dichiara il Segretario del Circolo PD di Nocera Superiore – non è quello di alimentare contrapposizioni politiche, né di schierarci pregiudizialmente con la maggioranza o con la minoranza. Siamo una realtà nata da pochi mesi, dopo anni di commissariamento, e vogliamo contribuire alla crescita della città attraverso idee, proposte e spirito costruttivo.Crediamo che la politica debba tornare ad essere innanzitutto elaborazione, partecipazione e capacità di offrire soluzioni concrete ai problemi dei cittadini. Per questo abbiamo scelto di partire da un tema che riguarda la sicurezza, la qualità dello spazio pubblico e il decoro urbano, mettendo a disposizione dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale un lavoro già strutturato e aperto al confronto con tutte le forze politiche e istituzionali».Il Circolo del Partito Democratico di Nocera Superiore conferma così la volontà di rappresentare un laboratorio politico aperto, inclusivo e radicato sul territorio, capace di avanzare proposte nell’interesse esclusivo della comunità, nella convinzione che le sfide della città richiedano responsabilità, dialogo e collaborazione tra tutte le istituzioni".