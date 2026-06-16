Nocera Superiore, sicurezza stradale e decoro urbano: la proposta del PD per migliorare i ripristini stradali.

"Il Circolo del Partito Democratico di Nocera Superiore ha formalmente predisposto una proposta per indirizzo politico-amministrativo finalizzata ad avviare una riflessione sul tema delle manomissioni del suolo pubblico e della qualità dei ripristini stradali. - si legge in una nota a firma del Segretario del Circolo PD Nocera Superiore Raffaele Satiro - L’iniziativa, frutto di un lavoro di ascolto del territorio, confronto con i cittadini e approfondimento delle migliori esperienze amministrative già adottate in altri Comuni italiani, sarà trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Commissione Consiliare competente, con la richiesta di inserimento all’ordine del giorno per un confronto istituzionale.La proposta nasce dall’esigenza di affrontare problematiche che molti cittadini segnalano da tempo: ripristini non sempre omogenei, interventi ripetuti sulle stesse strade e situazioni che incidono sulla sicurezza e sul decoro urbano.Il dossier predisposto dal Circolo comprende una proposta di indirizzo politico-amministrativo, una relazione tecnica sulle buone pratiche adottate da altri Enti locali e una bozza di regolamento comunale ispirata alle esperienze già sviluppate in importanti realtà italiane.«Il nostro obiettivo – dichiara il Segretario del Circolo PD di Nocera Superiore – non è quello di alimentare contrapposizioni politiche, né di schierarci pregiudizialmente con la maggioranza o con la minoranza. Siamo una realtà nata da pochi mesi, dopo anni di commissariamento, e vogliamo contribuire alla crescita della città attraverso idee, proposte e spirito costruttivo.Crediamo che la politica debba tornare ad essere innanzitutto elaborazione, partecipazione e capacità di offrire soluzioni concrete ai problemi dei cittadini. Per questo abbiamo scelto di partire da un tema che riguarda la sicurezza, la qualità dello spazio pubblico e il decoro urbano, mettendo a disposizione dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale un lavoro già strutturato e aperto al confronto con tutte le forze politiche e istituzionali».Il Circolo del Partito Democratico di Nocera Superiore conferma così la volontà di rappresentare un laboratorio politico aperto, inclusivo e radicato sul territorio, capace di avanzare proposte nell’interesse esclusivo della comunità, nella convinzione che le sfide della città richiedano responsabilità, dialogo e collaborazione tra tutte le istituzioni".
Cronaca
Nocera Superiore, sicurezza stradale e decoro urbano: la proposta del PD per migliorare i ripristini stradali.
16 Giugno 2026 Author : La Redazione
Notizie dalla Campania
Attualità
-
Agro Solidale accende il welfare sul territorio: al via il Centro Territoriale di Inclusione
Lunedì, 15 Giugno 2026
-
San Valentino Torio. Iginaugurata la Scuola dell’Infanzia ad indirizzo Musicale “SIIMUS”
Lunedì, 15 Giugno 2026
-
Pomodoro San Marzano: a Sarno una serata celebrativa per i 30 anni della registrazione della DOP da parte dell’UE
Lunedì, 15 Giugno 2026
-
Maturità al via il 18 giugno, tutte le novità
Lunedì, 15 Giugno 2026
Cultura
Napoli e provincia
-
Boscotrecase, riapre il Pronto Soccorso: un presidio moderno al servizio di 300mila cittadini
Venerdì, 12 Giugno 2026
-
Capi d'abbigliamento falsi di note griffe, sequestro da 7 milioni di euro
Venerdì, 12 Giugno 2026
-
Bimbo trapiantato, medici Oppido e Bergonzoni interdetti per 12 e 7 mesi
Venerdì, 12 Giugno 2026
-
America's Cup, salpa prima nave con le sabbie dragate dai fondali di Bagnoli
Lunedì, 08 Giugno 2026