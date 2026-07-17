Falsa università, Troisi: 'Bene i controlli, ma non si infanghi un intero comparto della formazione

"Apprendiamo dalla stampa della presunta esistenza di una 'falsa università' scoperta dalle Fiamme Gialle. L'attenzione degli investigatori in un comparto come quello di istruzione e formazione è una fondamentale garanzia per gli utenti e per quanti lavorano nella legalità; al contempo dobbiamo sottolineare che il danno reputazionale indiretto rischia ancora di essere forte. In Campania e in Italia esistono enti seri che erogano anche da remoto una formazione e un'istruzione seria e di qualità, quindi il nostro compito è ribadire che pochi casi isolati non descrivono un intero comparto chiave per lo sviluppo del nostro territorio". Così il segretario del Movimento Libero e Autonomo Nicola Troisi.