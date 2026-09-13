Bando Investimenti Sostenibili 4.0: una corsa contro il tempo per il rilancio green e digitale delle imprese del Mezzogiorno e dell' Agro sarnese nocerino

​La transizione ecologica e la trasformazione digitale smettono di essere semplici linee guida programmatiche e diventano capitale concreto per le imprese del Mezzogiorno. Con l’apertura dell’edizione 2026 del bando Investimenti Sostenibili 4.0, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette sul piatto risorse a fondo perduto destinate a progetti mirati su sostenibilità, economia circolare, digitalizzazione dei processi e innovazione d'impresa.

​La misura si rivolge alle realtà produttive insediate nelle regioni del Sud Italia — Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna e Molise — ma impone una rigorosa tabella di marcia: lo sportello per l'invio delle domande, aperto lo scorso 10 settembre, si chiuderà inderogabilmente il 6 ottobre 2026. Una finestra temporale inferiore a un mese che richiede tempestività e solidità progettuale.

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​A sottolineare il peso strategico di questo avviso per i distretti territoriali campani è il Dott. Luigi Astarita, alla guida dello studio di consulenza strategica e progettazione Astarita & Partner:

​«Le aziende dell’ Agro Nocerino Sarnese rappresentano da sempre un motore economico straordinario, caratterizzato da un forte radicamento nella trasformazione agroalimentare, nella logistica, nella meccanica specializzata e nel packaging. Tuttavia, competere oggi sui mercati globali significa affrontare due sfide non più rimandabili: l’efficientamento energetico-ambientale e l'automazione dei processi in ottica 4.0. Molte nostre realtà locali convivono con impianti energivori o modelli di filiera che devono velocemente integrare criteri di economia circolare e tracciabilità digitale. Il bando Investimenti Sostenibili 4.0 è la leva ideale per finanziare questi passaggi senza intaccare la liquidità aziendale, ma la scadenza del 6 ottobre non ammette improvvisazioni: serve pianificare subito dossier tecnici ineccepibili.»

​Per rispondere alla brevità dei tempi tecnici, lo studio Astarita & Partner ha attivato un servizio operativo di consulenza e diagnosi preliminare gratuita direttamente presso le sedi produttive delle imprese economica degli investimenti in linea con i criteri 4.0.

​Gli imprenditori interessati a verificare i requisiti di accesso al bando possono richiedere una sessione informativa o prenotare un sopralluogo tecnico contattando lo studio al numero WhatsApp +39 393 604 3655, consultando il portale ufficiale www.astaritaepartner.it o recandosi presso la sede operativa in Via Termine Bianco 2, San Marzano sul Sarno (SA).