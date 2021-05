Vaccino: in Campania dopo Procida, a breve Capri covid free

Tra Capri e Anacapri, da domenica scorsa, fra chi si era registrato sulla piattaforma vaccinale, circa 8.600 cittadini, circa il 70% e' gia' stato vaccinato almeno con la prima dose. L'Asl Napoli 1 Centro, da cui dipende il servizio sanitario isolano, ha allestito due hub, al palazzetto dello sport di Capri e al Centro Paradiso di Anacapri. L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lo scorso 23 aprile, aveva aperto di fatto la possibilita' per le isole del golfo di Napoli di essere Covid free con somministrazioni di massa prima della scelta del commissario Francesco Paolo Figliuolo. E se Capri con i suoi 2 comuni isolani sara' dichiarata tale presumibilmente questo fine settimana, Ischia, dove pure si e' iniziato a iniettare dosi prima secondo fasce di eta' e poi ai fragili e infine aprendo alle categorie a rischio per le attivita' svolte, con i suoi 7000 abitanti in sei comuni, lo sara' entro fine mese.