Firmato il Protocollo d’Intesa tra Touring Club Italiano della Campania e Propeller Club Port of Naples

Il protocollo d’Intesa rappresenta l’evoluzione naturale delle numerose attività realizzate congiuntamente dalle due organizzazioni nell’ultimo anno e nasce dalla consapevolezza di condividere obiettivi strategici e valori comuni, in particolare la promozione del territorio, la cultura del mare, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del sistema portuale e turistico campano. Con la sottoscrizione del documento, il Touring Club Italiano e il Propeller intendono avviare una collaborazione strutturata per programmare e sperimentare nuove modalità di cooperazione, valorizzare le rispettive vocazioni territoriali e favorire sinergie tra le due realtà con l'obiettivo di realizzare iniziative, eventi e azioni congiunte che si avvalgano di competenze e risorse condivise.

«Questo accordo – dichiara Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Clubs – rappresenta un passo significativo nel percorso di collaborazione tra due realtà che condividono una visione comune di sviluppo del territorio, fondata su competenze, relazioni internazionali e attenzione alle comunità locali. Sono sicuro che il Propeller aiuterà il Touring a conoscere il mondo del Porto e del Mare». «La firma del Protocollo d’Intesa tra il Touring Club Italiano e The International Propeller Club Port of Naples costituisce un atto di grande rilevanza – afferma Giovanni Pandolfo, Consigliere Nazionale del Touring Club Italiano e Console Regionale per la Campania - volto a rafforzare una collaborazione strategica su temi di interesse pubblico quali la valorizzazione del territorio, la cultura marittima, la sostenibilità e lo sviluppo economico responsabile.

Attraverso questo Protocollo, Touring e Propeller si impegnano a promuovere iniziative congiunte capaci di favorire il dialogo tra istituzioni, sistema produttivo e comunità locali, contribuendo al rafforzamento del ruolo di Napoli come hub culturale, turistico e marittimo di rilevanza nazionale e internazionale». «Il Touring – dichiara Antonio Buonajuto, Presidente del Comitato Scientifico del Touring della Campania - individua nel Propeller Club di Napoli un partner qualificato, espressione del mondo professionale e imprenditoriale legato al mare e ai sistemi portuali, con il quale realizzare un percorso strutturato di confronto e progettualità condivisa». La sottoscrizione dell’intesa segna l’inizio di una fase strutturata di collaborazione, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità e iniziative a beneficio del territorio e dei suoi stakeholder.