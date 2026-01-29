Incidente a Castellammare di Stabia: auto finisce in un dirupo, interviene il Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nella serata di oggi a Castellammare di Stabia, su attivazione della Centrale Operativa 118 locale, per un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura precipitata in un dirupo.

Alla guida del veicolo un giovane di 25 anni del posto; le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’evento sono giunte due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), che hanno operato in collaborazione con i Vigili del Fuoco e con il personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse e hanno richiesto l’utilizzo di manovre su corda per raggiungere il veicolo e prestare le prime cure al conducente.

Il ferito è stato stabilizzato, imbarellato dal personale sanitario del CNSAS e successivamente recuperato fino al piano stradale grazie al lavoro congiunto dei tecnici del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco, anche con l’ausilio di un’autoscala.

Nel frattempo è decollato l’elisoccorso 118 da Napoli, atterrato in un campo sportivo poco distante dal luogo dell’incidente. Il paziente è stato quindi trasferito in ambulanza fino all’elicottero, che ha consentito un rapido trasferimento all’Ospedale del Mare.

Presenti sul posto anche i volontari della Misericordia di Castellammare di Stabia e la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità.