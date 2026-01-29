Nocera Superiore, pubblicato il bando per il contributo regionale di solidarietà contro la morosità incolpevole

Il Comune di Nocera Superiore rende noto che è attivo il bando per il riconoscimento della morosità incolpevole, in attuazione del Decreto MIMS del 30 luglio 2021, grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione Campania.

La misura è finalizzata a fornire un sostegno economico agli inquilini del libero mercato che, a causa di una perdita o significativa riduzione del reddito, non sono riusciti a far fronte al pagamento del canone di locazione. Il contributo è destinato ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di difficoltà economica non dipendente dalla propria volontà, al fine di prevenire situazioni di disagio abitativo ed esclusione sociale.

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026, secondo le modalità che saranno rese disponibili presso gli uffici comunali competenti e, a breve, sul sito istituzionale del Comune di Nocera Superiore.

«Con questo bando - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno concreto a sostegno delle famiglie che attraversano un momento di difficoltà economica. Il diritto all’abitazione rappresenta un pilastro fondamentale della dignità delle persone e il nostro obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno, offrendo strumenti di supporto e orientamento a chi ne ha bisogno».

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026, secondo le modalità che saranno rese disponibili presso gli uffici comunali competenti e consultabili sul sito istituzionale dell'Ente. Le domande potranno essere consegnate entro e non oltre il 31 dicembre 2026 tramite: Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo; consegna a mano all'Ufficio Protocollo; raccomandata indirizzata al Comune di Nocera Superiore e dovrà essere spedita in busta chiusa con la seguente dicitura "Avviso pubblico per l'accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli Annualità 2026".