Metro Napoli, abbattuto il diaframma alla stazione Di Vittorio: passo avanti verso Capodichino

Un nuovo passo avanti verso la realizzazione della metropolitana all'aeroporto di Capodichino è stato segnato oggi con l'abbattimento del diaframma sottostante la stazione Di Vittorio, capolinea della linea Eav Piscinola-Di Vittorio e destinato ad essere anello di congiunzione con la linea 1 della metropolitana gestita dall'Anm il cui arrivo a Capodichino è previsto entro i prossimi due anni, con le opere civili affidate al Comune e quelle di natura tecnologica all'Eav.

Le due linee, quella dell'Eav proveniente da nord e quella Anm dal lato opposto, sono destinate a integrarsi con la realizzazione del tratto Di Vittorio-Capodichino per il quale c'è una gara in corso. All'abbattimento del diaframma hanno partecipato il governatore della Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con loro il presidente di Eav Umberto De Gregorio.

Nello specifico con la rottura del diaframma sotterraneo si collegano le stazioni di Secondigliano e quella di Di Vittorio, che è in fase di costruzione (fine lavori 2028) e che sarà una stazione delle linee 1, 10, e 11 della metropolitana di Napoli nel quartiere partenopeo di San Pietro a Patierno. Sul tratto Capodichino-Di Vittorio c'è ancora da fare un collegamento di 700 metri da parte di Anm e un altro pezzo verrà realizzato da Eav per rendere attive tutte le linee previste, unendo i cantieri di Eav e Anm. Entro il 2027 dovrebbero essere terminati i lavori che riguardano le stazioni Eav di Miano, Regina Margherita e Secondigliano.

Manfredi, entro 2 mesi metro a Tribunale e per metà 2027 apre Capodichino

"Entro la metà del 2027 la stazione di Capodichino sarà aperta. La stazione è già finita e tra poco più di un anno arriveranno i treni. Ora apriremo nel giro di un paio di mesi quella del Tribunale che rappresenterà il nuovo capolinea dopo il Centro direzionale". E' il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a fare il punto sui lavori in atto sulla linea 1 della metropolitana di Napoli., a margine dell'abbattimento del diaframma alla stazione Di Vittorio, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della tratta Piscinola-Capodichino. "Ora - ha spiegato Manfredi - si sta lavorando sull'armamento e sul segnalamento nella galleria per arrivare a Capodichino, vogliamo garantire l'esercizio su tutta la linea con la frequenza abituale".

"Il tema importante - ha aggiunto - è come gestire l'esercizio misto tra i treni che arrivano da Aversa e quelli dell'Anm che porteremo qui e che hanno un'alta frequenza e sono quelli che i cittadini vogliono. L'obiettivo è che tra la fine dell'anno prossimo e gli inizi del 2028 possano arrivare proprio i treni della metropolitana, senza cambio, portando qui il capolinea. In parallelo cominceranno i lavori della galleria, 900 metri che si ricongiungeranno con la stazione di Capodichino e chiuderanno l'anello. Questa è la fase più delicata e importante".

Il sindaco ha parlato anche della Linea 6 della metropolitana, che continua a funzionare a scartamento ridotto. "Nel giro di qualche settimana - ha annunciato - avremo il prolungamento dell'orario, con i nuovi macchinisti che stanno facendo pratica in una fase di affiancamento . Per garantire una frequenza più significativa e anche più confortevole abbiamo bisogno dei nuovi treni che si stanno realizzando a Pistoia e che metteremo sulla linea nel nuovo spazio che stiamo realizzando a piazzale Tecchio. Il nostro obiettivo è farlo subito dopo l'estate e avere entro il 2026 i nuovi treni sulla linea".

Fico, al lavoro per un trasporto pubblico sempre più efficiente

"Oggi è una giornata importante perché confermiamo di volere un trasporto pubblico sempre più innovativo, adeguato, veloce, sempre migliore a Napoli e nella nostra città metropolitana". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Regione Campania, a margine dell'abbattimento del diaframma e la conseguente connessione della galleria con la stazione Di Vittorio, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della tratta metropolitana Piscinola-Capodichino della Linea 1.

"Ringrazio - ha aggiunto il governatore - tutti gli operai, le maestranze, gli ingegneri e i tecnici che hanno lavorato per arrivare a questo punto della galleria. Andremo avanti e lo faremo nel modo più veloce possibile e con il rapporto tra Eav, Metropolitana di Napoli, il Comune e la Regione, cercheremo di mettere tutto a sistema e di fare il meglio sull'obiettivo che è il trasporto pubblico garantito per tutti i cittadini e le cittadine che sono nella nostra città e provincia".

Sul lavoro per realizzare anche la nuova linea 10 della metropolitana di Napoli che collegherà il centro di Napoli con la stazione AV Napoli-Afragola, che porterà l'Alta velocità in Puglia, Fico ha spiegato: "La linea 10 procede. Sono già state firmate una serie di documentazioni al Ministero con il Comune di Napoli con cui facciamo sistema, siamo allineati per costruire il trasporto pubblico del futuro ma soprattutto per efficientare il presente e andare avanti in un tempo giusto. Il nostro obiettivo, e quello del Comune, è fare il prima possibile per arrivare a Capodichino con la metropolitana velocemente".