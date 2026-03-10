M5S, Saiello: “Dalla Giunta Fico 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda”

“Dopo oltre trent’anni possiamo mettere la parola fine al disastro ambientale del sito Agrimonda di Mariglianella. Grazie alla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico saranno stanziati 9 milioni di euro per la bonifica dell’area. Le risorse, inserite nel bilancio di previsione 2026-2028, consentiranno di intervenire sull’ex deposito di fitofarmaci, devastato dall’incendio del 1995 e ancora oggi fonte di contaminazione del suolo e delle falde acquifere”. Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania, Gennaro Saiello.

“Negli anni, grazie ai miei numerosi interventi in Consiglio regionale, siamo riusciti a far rimuovere la montagna di rifiuti combusti accumulati dopo il rogo. Tuttavia la bonifica del sottosuolo, la fase più complessa e decisiva, è rimasta a lungo bloccata. Con questo stanziamento possiamo finalmente avviare il percorso per il risanamento definitivo del sito”.

“È un risultato importante per i cittadini di Mariglianella, Marigliano e dell’area nolana – conclude Saiello – che attendevano da troppo tempo una risposta definitiva a una delle emergenze ambientali più gravi del territorio”.

SEGUI IL CANALE WHATSAPP DI PUNTO AGRO NEWS

Ricevi aggiornamenti, cronaca e notizie dal territorio direttamente sul tuo smartphone.

SCRIVITI DA QUI