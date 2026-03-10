Breaking News
Sarno, risolto il contratto per il fondo di Piana ...
Allarme Sarno, Pecoraro: “Territori cementificati ...
Terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli ...
Droga e drone sul carcere di Salerno: due arresti ...
Verso la festa in onore della Madonna delle ...
Il Premio Alfonso Gatto 2026 a Franco Buffoni: ...
80 anni dal primo voto delle donne: il Sindaco ...
Morti sul lavoro in Italia a gennaio 2026: sono ...
Questura di Salerno: la Polizia di Stato ha un ...
Ravello. Nuova caserma dei carabinieri, ...

banner agro

M5S, Saiello: “Dalla Giunta Fico 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda”

10 Marzo 2026 Author :  
M5S, Saiello: “Dalla Giunta Fico 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda”

“Dopo oltre trent’anni possiamo mettere la parola fine al disastro ambientale del sito Agrimonda di Mariglianella. Grazie alla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico saranno stanziati 9 milioni di euro per la bonifica dell’area. Le risorse, inserite nel bilancio di previsione 2026-2028, consentiranno di intervenire sull’ex deposito di fitofarmaci, devastato dall’incendio del 1995 e ancora oggi fonte di contaminazione del suolo e delle falde acquifere”. Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania, Gennaro Saiello.

“Negli anni, grazie ai miei numerosi interventi in Consiglio regionale, siamo riusciti a far rimuovere la montagna di rifiuti combusti accumulati dopo il rogo. Tuttavia la bonifica del sottosuolo, la fase più complessa e decisiva, è rimasta a lungo bloccata. Con questo stanziamento possiamo finalmente avviare il percorso per il risanamento definitivo del sito”.

“È un risultato importante per i cittadini di Mariglianella, Marigliano e dell’area nolana – conclude Saiello – che attendevano da troppo tempo una risposta definitiva a una delle emergenze ambientali più gravi del territorio”.

SEGUI IL CANALE WHATSAPP DI PUNTO AGRO NEWS
Ricevi aggiornamenti, cronaca e notizie dal territorio direttamente sul tuo smartphone.
SCRIVITI DA QUI

Articoli correlati (da tag)

banner belmonte

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2