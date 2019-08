Cinque salernitane tra le otto campane in gara per il titolo di Miss Universe Italy

Torna nella capitale il più importante concorso di bellezza del pianeta, per eleggere la rappresentante italiana che il prossimo 19 dicembre in Filippine ci rappresenterà alla finale mondiale. Dopo le eliminazioni di domenica adesso sono trenta le miss finaliste in gara tra i 18 e i 28 anni provenienti da tutte le regioni italiane, che domenica 25 agosto si sfideranno in passerella dalle ore 21,00 presso il Teatro 1 di Cinecittà World per ottenere l’ambito titolo di Miss Universe Italy 2019, concorso che in Italia vede nelle vesti di Direttore Generale Marco Ciriaci (nella foto con le Miss) . La serata finale sarà condotta dalla brillante Rebecca Staffelli ed andrà in onda in seconda serata su LA5 il prossimo 1 settembre. Tra le 30 finaliste in gara è folta la rappresentanza campana - guidata dal Responsabile per Campania e Basilicata Lino Miraldi - con ILARIA CENNAMO 22 anni di Altavilla Silentina (SA), NICOLE FALSO 20 anni di Summonte (AV), TEA SCARFATO 22 anni di Castellammare di Stabia (NA), ANNALISA SENA 20 anni di Piedradefusi (AV), TERESA TIERNO 18 anni di Santa’Arsenio (SA), SOFIA MARILU’ TRIMARCO 20 anni di Buccino (SA) . A difendere i colori della Basilicata altre due belle campane MIRELA ANGHELESCU 21 anni di Agropoli (SA) e CHIARA BERTOLINI 18 anni di Casalvelino .