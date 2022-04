Incendi: rogo in deposito a servizio chiesa nel Salernitano

Incendio in un deposito a servizio di una chiesa a San Mango Piemonte, nel Salernitano. Intorno alle 12.30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Francesco Spirito con due automezzi e un'autobotte per domare le fiamme divampate nel magazzino di circa cento metri quadrati ubicato all'interno dell'area del centro parrocchiale Santa Maria. I caschi rossi, dopo aver spento il rogo, hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura, il cui accesso e' stato poi interdetto con delle transenne.