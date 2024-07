‘A Chiena 2024 a Campagna, tutti gli appuntamenti

Uno degli eventi più attesi e suggestivi dell’estate in Campania ritornerà a partire dal 29 giugno 2024 ed andrà avanti per tutti i sabati e le domeniche successive fino al 25 agosto 2024.

Confermati i due appuntamenti con la Chiena di Mezzanotte che in questa edizione 2024 sono in programma sabato 3 venerdì 16 agosto.

La festa dell'acqua

Le strade della Città vengono allagate attraverso la deviazione del corso del fiume Tenza, rispettando una tradizione secolare che prende il nome de “ ‘A Chiena”, l’evento più importante della stagione estiva campagnese.

Rinfrescati a suon di schizzi con ‘A secchiata, fai due passi tra i vicoli del centro storico durante La Passeggiata o vivi la suggestione notturna del borgo invaso dall’acqua alla ‘A Chiena di Mezzanotte. Qualunque sia la tua età, che tu venga con amici o con la tua famiglia, scopri i diversi appuntamenti e acquista il tuo biglietto.

Noi ti aspettiamo al centro storico.

ACCESSO ALL’EVENTO ‘A CHIENA.

Prenotazioni e biglietti al link:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/a-chiena-2024/235560????

Passeggiata dalle 12 alle 13 e secchiate dalle 15.30 alle 16.30 ????

L’ingresso alla Chiena prevede il pagamento di un ticket di ingresso per l’utilizzo di servizi.

E’ possibile assistere all’EVENTO ed acquistare i biglietti attraverso il sito:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/a-chiena-2024/235560

Per assistere all’EVENTO Chiena il costo del biglietto (onnicomprensivo dei servizi indicati) è di 8,00 € (biglietto intero ordinario). L’ingresso per i residenti nel Comune di Campagna è gratuito previo ritiro al botteghino del pass di ingresso.

L’ingresso è gratuito per il disabile + 1 accompagnatore e per gli under 10. Acquistando un UNICO TICKET è possibile assistere sia alla passeggiata delle ore 12 sia alle secchiate delle ore 15.30.