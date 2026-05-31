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Cronaca

Ballottaggio a Cava de' Tirreni, l'Udc sosterrà l'ex frate Luigi Petrone

31 Maggio 2026 Author :  
Ballottaggio a Cava de' Tirreni, l'Udc sosterrà l'ex frate Luigi Petrone

La segreteria provinciale dell’Udc di Salerno, in vista del ballottaggio per l’elezione a sindaco di Cava dei Tirreni, rende nota la propria posizione politica alla luce dei valori fondanti del partito e delle valutazioni maturate a livello territoriale.

Il commissario provinciale dell’Udc di Salerno, Roberto Lambiase, interviene così in merito alla decisione assunta: “L’Udc, coerentemente con la propria storia, la propria cultura popolare e i valori di ispirazione cattolica che ne costituiscono l’identità politica, ritiene di sostenere al ballottaggio il candidato Luigi Petrone. Una scelta che nasce da un percorso di riflessione attento e responsabile, che guarda alla persona, alla sua esperienza umana e al suo profilo coerente con i principi che da sempre guidano la nostra azione politica”.

Lambiase prosegue: “Riteniamo che la figura di Luigi Petrone, già frate francescano, rappresenti un profilo di serietà, sobrietà e attenzione al bene comune. In questa fase decisiva per la città di Cava dei Tirreni, crediamo che il suo impegno possa garantire un’amministrazione ispirata ai valori del dialogo, della solidarietà e della centralità della persona.”

Infine: “Come Udc provinciale di Salerno ribadiamo il nostro sostegno convinto a Luigi Petrone, nella convinzione che questa scelta sia coerente con la nostra identità e con l’interesse della comunità locale”.

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