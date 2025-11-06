Breaking News
Agropoli accoglie il candidato Presidente della Regione Stefano Bandecchi

06 Novembre 2025 Author :  
Agropoli accoglie Stefano Bandecchi: sabato 8 novembre evento pubblico in Piazza Vittorio Veneto
Sabato 8 novembre, alle ore 18:00, in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, si terrà un incontro pubblico con Stefano Bandecchi, candidato Presidente della Regione Campania.
Parteciperanno all’evento anche i candidati della lista della provincia di Salerno, impegnati nella presentazione del progetto politico per la campagna elettorale regionale 2025.

L’iniziativa offrirà un’occasione di confronto diretto con i cittadini e i media sui temi di sviluppo, lavoro, sicurezza, sostegno alle famiglie e rilancio del territorio.

