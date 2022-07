Cava de' Tirreni. Coltivazione e spaccio di droga: giovane denunciato

Nella mattinata odierna, personale del commissariato di Cava dei Tirreni, a seguito di specifica attività di P.G., denunciava in stato di libertà un giovane di Cava dei Tirreni, resosi responsabile della violazione all'Art 73 del DPR 309/90, coltivazione finalizzata allo spaccio di cannabis indica essiccata (marijuana). Gli operanti effettuavano una perquisizione presso l'abitazione in uso al giovane, in zona collinare di Cava dei Tirreni, rinvenendo circa 30 piante in vegetazione, circa 1 kg di fogliame essiccato, marijuana, già confezionato per la successiva vendita. Sul posto è stato anche rinvenuto tutto il necessario per la produzione e la commercializzazione della sostanza stupefacente: fertilizzante, bilancino, buste di plastica, fogliame posto ad essiccare all'interno di una vecchia autovettura utilizzata come serra.