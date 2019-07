"I Venerdì di Ercolano", i percorsi notturni di visite guidate e performance nell'area archeologica

Tra percorsi notturni illuminati, video mapping degli affreschi e delle statue conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli provenienti dagli scavi borbonici, suggestivi tableaux vivants prendono il via 'I Venerdi' di Ercolano', itinerari di visite guidate e performance del programma Campania by night. Le visite, realizzate dalla Scabec societa' della Regione Campania che opera per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, in collaborazione con il Mibac, il Parco Archeologico di Ercolano e il Comune di Ercolano, accompagnano i visitatori tra i cardi e i decumani della citta' antica distrutta dall'eruzione del 79 d.C. e affiorata grazie alle campagne di scavo. Oltre trecento luci, alimentate da batteria propria, hanno illuminato ieri sera in anteprima per la stampa e le autorita' i punti piu' salienti del sito archeologico, offrendo tra le domus, le terme e i giardini uno spaccato della vita e dei costumi degli antichi abitanti. Il percorso e' stato arricchito da video mapping, immagini 'in movimento' proiettate sulle pareti del sito, che riproducono affreschi e statue attualmente conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli provenienti dagli scavi borbonici, oltre che da tableaux vivants, veri e propri quadretti di scene quotidiane e rappresentazioni di sculture della Villa dei Papiri. Nel Decumano Massimo, infatti, e' stata riproposta la scena di giocatori di carte con musica dal vivo oltre a una rappresentazione di statua ritratto di fanciullo, di notabile, di Eschine, di filosofo a cura degli artisti della compagnia teatrale di Napoli, Teatri 35. Altra scena suggestiva nella Casa di Nettuno e Anfitrite dove cinque danzatrici recanti il peplo, peploforoi, si sono esibite a ritmo di musica rievocando momenti di vita dell'antica Herculaneum. Sono previste 11 aperture serali, a partire dal 19 luglio fino al 20 settembre, e il 21 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, con gruppi da massimo 40 persone ciascuno, e partenze ogni 10 minuti, dalle 20 alle 24, per un percorso della durata di un'ora. L'ultimo ingresso e' alle 23. Nel percorso di visita prevista anche una tappa alla mostra 'SplendOri. Il lusso negli ornamenti ad ERCOLANO', la prima grande mostra del Parco Archeologico all'interno dell'Antiquarium, spazio recuperato in occasione dell'esposizione. Esposta una collezione di circa 100 monili e preziosi, oggetti appartenuti agli antichi ercolanesi, alcuni ritrovati con gli abitanti nel tentativo di porli in salvo dalla imminente catastrofe dell'eruzione, altri ritrovati nelle dimore dell'antica citta'. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano' allestita all'interno dell'Antiquarium. Per info: www.campaniabynight.it.

I biglietti con prezzi popolari, proprio per permettere alle famiglie intere di poter passare una serata diversa e di poter respirare cultura. I biglietti in prevendita sono acquistabili online sul sito www.ticketone.it o direttamente presso la biglietteria del parco fino ad esaurimento posti. I biglietti in prevendita sono acquistabili fino alle ore 15.30 del venerdì. la biglietteria sarà inoltre aperta dalle ore 20.00 alle ore 23.00 la sera dell'evento. Il prezzo del biglietto è di 5 euro; per i minorenni ingresso gratuito; per i giovani tra i 18 e i 25 anni (non compiuti) ingresso agevolato di 2 euro.