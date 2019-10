Chocolate days Pompei, la festa del cioccolato artigianale

Un fiume di cioccolato si prepara ad attraversare Pompei. Praline, cioccolatini, creme spalmabili, ripieni: tutto rigorosamente artigianale, senza additivi né conservanti. I “Chocolate days” stanno per tornare e animeranno, per la terza volta, il comune alle pendici del Vesuvio. Dal 18 al 20 ottobre, per un dolcissimo fine settimana, in piazza Bartolo Longo – di fronte al santuario – le casette in legno ospiteranno i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia che proporranno le loro gustosissime eccellenze ai visitatori.

Giunta alla sua terza edizione in terra pompeiana, la Festa del cioccolato artigianale è organizzata e promossa dalla Claai imprese, in collaborazione con Tanagro legno idea e Movimento turismo del cioccolato e delle eccellenze italiane, con il patrocinio del Comune di Pompei.

Tre giorni nel corso dei quali sarà possibile compiere un vero e proprio gustosissimo viaggio in lungo e in largo per l'Italia, assaporando le eccellenze dolciarie tricolori a base di cioccolato e non: cannoli; pasta di mandorla siciliana; lo spalmabile al pistacchio siciliano; croccante e cremini calabresi; cioccolato vegano; cioccolatini di antica tradizione cavese come il Confettone; cioccolato artigianale dell’Irpinia; liquirizia e liquore alla liquirizia calabresi; cioccolato di Modica; creazioni di piccoli oggetti in cioccolato proveniente dalla Lombardia (Merate e Pavia); cioccolato artigianale dell’Emilia Romagna; cioccolato alla canapa; dolci al cioccolato; mostaccioli e torroni; nocciola di Giffoni Igp, cioccolato perugino.

Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

In piazza Bartolo Longo, inoltre, ci sarà spazio anche per i laboratori dedicati al cioccolato artigianale:

Venerdì 18 ottobre

Ore 19: “Il temperaggio del cioccolato” a cura del maestro cioccolatiere Fulvio Ferrentino di Cava de’ Tirreni (Salerno)

Sabato 19 ottobre

Ore 19: “Cioccolato e originali creazioni in cioccolato artigianale”, a cura del maestro cioccolatiere Marco Biolzi di Bedonia (Parma)

Domenica 20 ottobre

Ore 19: “Brachetto d’Acqui Docg – Azienda vinicola Bersano in abbinamento con il cioccolato artigianale” a cura del sommelier Pasquale Brillante.