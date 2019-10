Cava de' Tirreni. Notte bianca dei Licei economico sociali

A Cava de’ Tirreni si guarda a Matera, capitale europea della Cultura come modello di sviluppo economico.

Venerdì 25 ottobre al Liceo “De Filippis-Galdi” saranno gli studenti i protagonisti nella Notte Bianca Nazionale dei Licei Economico Sociali (LES).

Dalle 18.00, alla sede dello storico istituto cavese di Via Filangieri, si alterneranno dibattiti, laboratori tematici, proposte di nuovi percorsi didattici e di progetti di alternanza scuola-lavoro. Ma anche spettacoli teatrali, esibizioni degli allievi dell'indirizzo musicale, balli popolari e coreografie moderne.

Tra gli ospiti la giornalista Lucia Serino, già direttrice responsabile del Quotidiano della Basilicata; la professoressa Silvia Siniscalchi, docente di Geografia presso l’Università di Salerno, e la dottoressa Francesca Morrone, collaboratrice FAI a Matera.

Vincenzo Falcone, imprenditore di successo nel mondo della ristorazione, titolare della nota catena “Delicious”, sarà intervistato dagli allievi come testimonial d’eccezione della cultura gastronomica italiana che fa business e impresa.

Con la rappresentazione teatrale “Cristo è ripartito da Eboli” gli studenti portano in scena la straordinaria metamorfosi di Matera: dal memorabile racconto di Carlo Levi ai Sassi come ‘vergogna nazionale’, dalla rinascita della “Gerusalemme immaginaria”, scelta come set cinematografico da Pierpaolo Pasolini e Mel Gibson (di recente anche sfondo di alcune scene dell’ultimo 007) fino al definitivo riscatto col meritato riconoscimento di Capitale Europea della Cultura.

Non mancheranno focus e rappresentazioni relativi ad argomenti sociali e di stretta attualità come la violenza sulle donne e l’imprenditoria femminile, nonché tematiche connesse ad ambiente e turismo. Ma anche incursioni nel passato con il ricordo delle Foibe e rievocazioni storiche di mercati trecenteschi e conversazioni sul concetto di “lavoro", in stile “Porta a Porta", con i grandi pensatori di tutte le epoche. Nel laboratorio linguistico, gli studenti daranno prova delle loro competenze nelle due lingue straniere che, oltre all’Inglese, vengono studiate nell’indirizzo LES: lo Spagnolo e il Francese.

Infine, nell’anno delle celebrazioni leonardesche, il work-shop scientifico, oltre ad approfondimenti sul rapporto tra le statistiche e i giovani, offrirà un excursus sul genio di Leonardo da Vinci e il volo.

Con questo ampio ventaglio di attività il Liceo economico sociale dell’I.I.S. “De Filippis-Galdi”, guidato dalla dirigente scolastica Maria Alfano, viene a configurarsi a pieno titolo come l’indirizzo del futuro che, pur rimanendo saldamente ancorato alla tradizione del passato, attraverso un’offerta didattica moderna, ben recepisce le richieste delle nuove professionalità provenienti dal mondo del lavoro.