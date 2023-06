La Città Visibile: Pulcinella è il protagonista del primo spettacolo a Nocera Inferiore

Si intitola “Pulcinella e il mistero del castello” il primo spettacolo della rassegna “La Città Visibile-L’Arte in Festival” curata da Artenauta Teatro, rivolta a bambini e ragazzi. Si terrà negli spazi della Corte comunale di Nocera Inferiore, domenica 18 giugno ore 19.30

Il progetto culturale, ideato dalla direttrice artistica e regista Simona Tortora, si avvale dell’organizzazione di Giuseppe Citarella, con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore e il sostegno della Regione Campania.

Liberamente tratto un canovaccio della Commedia dell’Arte, lo spettacolo è scritto e diretto da Virginio De Matteo (Premio Miglior Attore “Teatro Pinocchio – Salerno 2008”), con Raffaella Mirra, Mimmo Soricelli, Virginio De Matteo, Vincenzo De Matteo. Scenografia Claudio Mirra, costumi Nico Celli, direttore di scena Maurizio Iannino, luci e fonica Claudio Mirra.

Pulcinella e il Capitano Villars, arrivando per caso in un castello disabitato, si trovano a combattere con dei fasulli spiriti: essi altro non sono che ladruncoli in cerca di bottino. Pulcinella, finto coraggioso, scopre la sua vera arte che è quella di fuggire appena appena sente odore di pericolo. “Armamoce e ...gghiate!” è il suo motto preferito. Sarà, infatti, il Capitano Villars a sgomberare il castello dagli “spiriti” e a liberare la bella muta prigioniera dei malviventi.

La messa in scena, piena di azioni sceniche, lazzi e battute che ricalcano da vicino le modalità usate dai Comici dell’Arte, è una farsa fresca e deliziosamente divertente.

LA CITTÀ VISIBILE è un progetto nato per coinvolgere l’intera cittadinanza, creando appuntamenti dedicati alle famiglie, ai ragazzi. La prima edizione si presenta ricca di contributi artistici e si articola, da giugno a ottobre, per consentire ad un pubblico vasto di scoprire il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico del territorio.

Tutti gli eventi del cartellone sono a ingresso gratuito