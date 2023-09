Grande successo per "GustaMinori" 2023

Pieno successo dell’annuale kermesse “GustaMinori”, che ogni anno per tre giorni pone la cittadina costiera al centro delle attività turistico-culturali dell’intera regione, coniugando manifestazioni artistiche di teatro, musica e danza con offerte enogastronomiche di spiccato richiamo. Le Vie dell’Arte si sono dipanate lungo cinque scene dislocate negli scorci più suggestivi della città, dal pontile proteso sul mare alla maestosa basilica. Proprio nella basilica, concessa in uso dalla Curia con lungimirante sensibilità, si è collocato l’allestimento particolarmente apprezzato che ha visto coinvolti i celebri “battenti” coi suggestivi canti assurti al rango di patrimonio storico-culturale e di bene demoetnoantropologico del Ministero dei beni culturali. Un pubblico emozionato e coinvolto (composto in buona parte di visitatori stranieri) ha condiviso l’alta spettacolarità e la profonda spiritualità di questa e delle altre scene, incentrate su una dimensione interiore e quasi trascendente dell’esperienza umana, espressa nel titolo “Mystico” attribuito alla rassegna. Esito certamente positivo anche rispetto all’attenzione dedicata all’evento dagli organi di informazione, dalla RAI nazionale a vari network anche esteri a numerose testate giornalistiche. Un ringraziamento va alla jRegione Campania SCABEC che ha finanziato l’evento, all'Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli, al Vicario Generale don Beniamino D'Arco, al Vicario per la Pastorale don Mario Masullo, ai responsabili dell'uffici di Curia coinvolti don Giuseppe Milo e don Pasquale Imperati, al nostro Parroco don Ennio Paolillo che hanno approvato i testi e le musiche della scena JESUS e hanno ospitato la scena nella Basilica di Santa Trofimena, al Priore dell'Arciconfraternita Franco Mancieri e ai tanti giovani che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. Si ringrazia anche per la concessione dell'Area Archeologica di Villa Romana la dott.ssa Marta Ragozzino, Direttrice dei Musei Campani, i proprietari di Palazzo Gambardella per la gentile concessione del palazzo. Grazie all'intera organizzazione del Gusta Minori, agli artisti, alle comparse e ai ristoratori che hanno aderito al percorso gastronomico. Andiamo avanti insieme per la promozione di Minori Città del Gusto. L’ Amministrazione Comunale