Incontro con la scienziata di fama mondiale Speranza Falciano all' Amendola di Sarno

Giovedì 15 Febbraio 2024 alle ore 16.45 presso l' Auditorium dell' Istituto Comprensivo Giovanni Amendola in Via Roma a Sarno, Speranza Falciano, scienziata di fama mondiale, terrà un convegno dal titolo "La diffusione e l' incentivazione allo studio delle discipline afferenti al campo tecnologico-matematico (STEM)".

Professoressa del GSSI (Gran Sasso Science Institute) e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gran Sasso Tech (GST) con delega per le tecnologie applicate ai Beni Culturali, la professoressa Falciano è al 62esimo posto nella classifica mondiale 2023 delle scienziate più influenti per numero di pubblicazioni e citazioni ricevute stilata dalla piattaforma accademica Research.com.

Associata dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Speranza Falciano è tra le quattro scienziate italiane che si sono distinte conquistando posizioni di rilievo tra le prime 100 ricercatrici a livello globale. Un risultato che conferma l’eccellenza raggiunta dall'accademica nel campo della fisica nucleare e delle sue applicazioni e ne sottolinea l'impegno costante e la ricerca innovativa che ha contribuito in modo significativo al progresso della scienza. Il convegno è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Esposito e dal Delegato alla funzione organizzativa e gestionale- Prof. Luigi Astarita, in quanto l' Istituto Amendola ha messo in atto già da tempo strategie e azioni volte a sviluppare competenze digitali e di innovazione, attivando corsi di formazione per docenti e alunni in ambito scientifico e tecnologico nonchè realizzato nuovi ambienti innovativi per l' apprendimento delle discipline STEM, grazie ai finanziamenti del PNRR per la Scuola. Saranno presenti al convegno per prendere parte al dibattito con la Prof.ssa Falciano anche autorevoli ospiti come il Prof. Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis - Città della Scienza di Napoli e il Prof. Salvatore De Pasquale, Direttore del Dipartimento di Fisica dell' Università di Salerno.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato