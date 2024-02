Il mondo visto con gli occhi di una scienziata di fama mondiale: Speranza Falciano a Sarno

Un auditorium gremito di persone ha dimostrato il grande interesse per il convegno tenuto dalla scienziata di fama mondiale Speranza Falciano presso l' Istituto Amendola di Sarno. Dirigenti, Docenti, Accademici, Professionisti, Membri delle Istituzioni e dell' Amministrazione comunale, Studiosi ed Intellettuali, Giovani e meno giovani, Curiosi sono accorsi per ascoltare la professoressa Falciano che ha raccontato i suoi studi, esperimenti ed esperienze professionali attraendo un' intera platea che ha dimostrato grande attenzione e partecipazione. Il convegno è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Antonella Esposito e dal Dipartimento di Matematica, Scienze e Tecnologia per promuovere e diffondere la cultura e lo studio delle discipline scientifiche, matematiche e tecnologiche (STEM). Grande soddisfazione anche da parte del Delegato alla funzione organizzativa e gestionale- Prof. Luigi Astarita, in quanto l' Istituto Amendola ha messo in atto già da tempo strategie e azioni volte a sviluppare competenze digitali e di innovazione, attivando corsi di formazione per docenti e alunni in ambito scientifico e tecnologico nonchè realizzato nuovi ambienti innovativi per l' apprendimento delle discipline STEM, grazie ai finanziamenti del PNRR per la Scuola. Ha partecipato al convegno in qualità di ospite anche il Professore Salvatore De Pasquale, Direttore del Dipartimento di Fisica dell' Università degli Studi di Salerno, per acclamare i successi della Professoressa Falciano e ribadire l' importanza della Scienza, della Tecnologia e della Fisica nel cammino verso il progresso.

