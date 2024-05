Scafati. Cultura e arte con la sfilata in abiti d'epoca e la musica folkloristica dell'Agro alla festa di Bagni

Cultura e arte con la sfilata in abiti d'epoca e la musica folkloristica dell'agro, il 9,10,11 maggio 2024 nell'ambito della festa di Bagni. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna di Bagni il 9,10,11 maggio si terrà un evento culturale e artistico con sfilata in abiti d'epoca e l'esibizione di un gruppo folkloristico dell'Agro. L' evento è inserito nel progetto "La strada regia delle Calabrie sulle tracce del Grand Tour: i fasti dei Borbone tra dimore nobili e gastronomia popolare" finanziato nell’ambito del POC Campania 2014-2020, che coinvolge la rete dei Comuni salernitani di Nocera Superiore, Cava de’ Tirreni, Scafati, Angri e Striano, insieme a Capodrise, in provincia di Caserta. L’obiettivo è quello di realizzare un percorso storico, culturale ed enogastronomico che, attraversando l’agro nocerino e la Campania felix fino alle porte della costiera amalfitana, sappia ricreare le emozioni vissute dai viaggiatori del Gran Tour che nel XVIII secolo percorrevano la Strada Regia delle Calabrie per andare a visitare le rovine di Pompei e Paestum.

