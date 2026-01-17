Cardito intitola il teatro comunale al maestro Vessicchio

Oggi sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 17:30, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione e di intitolazione al Maestro e Direttore d’Orchestra ‘Peppe’ Vessicchio del nuovo Teatro Comunale di Cardito, realizzato grazie a un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli di 4 milioni di euro.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, del Vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, e del Sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, che ricopre anche il ruolo di Vicesindaco della Città Metropolitana.

Nel corso dell’evento, i Sindaci Cirillo e Manfredi consegneranno simbolicamente le chiavi della città ad Alessia Vessicchio, a testimonianza del legame profondo tra la famiglia Vessicchio e la comunità carditese.

Alle ore 18:00 seguirà l’introduzione all’evento e l’esibizione della Corale del Teatro San Carlo di Napoli.

A seguire, spazio alla musica con lo spettacolo ‘Napoli, Amore e Bellezza’, un viaggio emozionante attraverso otto secoli di canzone napoletana, interpretato dai The Seven Neapolitan Tenors.

Il concerto, della durata di 1 ora e 15 minuti, ripercorrerà la storia musicale partenopea, dalle origini medievali fino ai grandi classici del Novecento e contemporanei.

“Con questa intitolazione – ha affermato Cirillo – la città di Cardito afferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e dell’arte, legando per sempre il suo Teatro Comunale al nome del maestro Peppe Vessicchio, simbolo di eccellenza, professionalità e amore per la musica. Un momento di alto valore simbolico e culturale per la città, che rende omaggio a un maestro capace di portare la musica italiana nel mondo, distinguendosi per competenza, passione e straordinaria umanità”.