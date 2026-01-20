Mirabella Eclano tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028

Sono state scelte oggi dalla giuria, in base ai loro progetti, le dieci finaliste per la selezione della città "Capitale italiana della cultura" 2028.

C'è anche Mirabella Eclano.

Sono le seguenti: Anagni (Frosinone) - Hernica Saxa.

Dove la storia lega, la cultura unisce; Ancona - Ancona.

Questo adesso; Catania - Catania continua; Colle di Val d'Elsa (Siena) - Colle28. Per tutti, dappertutto.

E poi Forlì - I sentieri della bellezza; Gravina in Puglia (Bari) - Radici al futuro; Massa - La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia; Mirabella Eclano (Avellino) - L'Appia dei popoli; Sarzana (Spezia) - L'impavida.

Sarzana crocevia del futuro; Tarquinia (Viterbo) - La cultura è volo.

Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026.