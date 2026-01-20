Breaking News
Chiesto arresto per corruzione per consigliere ...
Tentano di rubare un’auto nel centro di Salerno: ...
Sequestro di droga da 13 milioni di euro: ...
Tentato omicidio a Scafati, in manette un 21enne: ...
Autobus insanguinato sulla Napoli–Sarno–San ...
Auto colpita da colpi d’arma da fuoco nella notte ...
Mirabella Eclano tra le dieci finaliste per la ...
Riforma della giustizia, a San Valentino Torio ...
La “città nella città” e la sfida dell’inclusione ...
Nocera Superiore, potenziamento della rete ...

banner agro

Mirabella Eclano tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028

20 Gennaio 2026 Author :  
Mirabella Eclano tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028

Sono state scelte oggi dalla giuria, in base ai loro progetti, le dieci finaliste per la selezione della città "Capitale italiana della cultura" 2028.
C'è anche Mirabella Eclano.
Sono le seguenti: Anagni (Frosinone) - Hernica Saxa.

Dove la storia lega, la cultura unisce; Ancona - Ancona.

Questo adesso; Catania - Catania continua; Colle di Val d'Elsa (Siena) - Colle28. Per tutti, dappertutto.
E poi Forlì - I sentieri della bellezza; Gravina in Puglia (Bari) - Radici al futuro; Massa - La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia; Mirabella Eclano (Avellino) - L'Appia dei popoli; Sarzana (Spezia) - L'impavida.
Sarzana crocevia del futuro; Tarquinia (Viterbo) - La cultura è volo.
Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026.

banner belmonte

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2