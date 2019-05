Bandiera blu, Campania terza in Italia: riservate ai Comuni del Cilento e Positano

Confermate 18 bandiere blu in Campania, riservate soprattutto ai Comuni sulla costa del Cilento. Ad aggiornare l'elenco delle bandiere blu e' la Fee, Foundation for Environmental Education, l'organizzazione danese che gestisce il programma bandiera blu, riconoscimento internazionale assegnato ogni anno in 49 Paesi alle localita' turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. In Campania, la provincia di Napoli ottiene 4 bandiere blu (Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sorrento e Anacapri). In provincia di Salerno, il Cilento ha il record di bandiere, assegnate a Ispani, Castellabate, San Mauro Cilento, Pisciotta, Positano, Centola - Palinuro, Ascea, Agropoli, Montecorice, Capaccio - Paestum, Sapri, Casal Velino, Vibonati - Villammare e Pollica - Acciaroli. A detenere il record di bandiere blu in Italia, con 30 riconoscimenti, e' la Liguria. Segue la Toscana con 19 mentre la Campania e' al terzo posto.