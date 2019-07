Angri. Scioglimento amministrazione comunale: il Tar rinvia la decisione a settembre

Angri. Il giudizio del Tar sullo scioglimento dell'amministrazione comunale di Angri resta sospeso. E' stato rinviato tutto al prossimo 11 settembre, nonostante il ricorso d'urgenza presentato Ferraioli resta sospeso. I Tribunale Amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rinviato la decisione a dopo l'estate. Cosimo Ferraioli, difeso dall'avvocato Marcello Fortunato si è costituito contro il Comune di Angri, e i dodici consiglieri non costituiti in giudizio, per l’annullamento degli atti riguardanti la bocciatura del rendiconto di gestione. Ma la decisione per ora è stata rinviata.