Musei gratis, la provincia di Salerno esclusa dal Ministero: Cirielli porta il caso in Parlamento

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Dario Franceschini per conoscere i motivi che hanno spinto il Ministero dei Beni Culturali ad escludere numerosi siti della provincia di Salerno dal cartellone nazionale delle domeniche gratuite nei musei e nelle aree archeologiche”. Lo annuncia il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli che spiega: “Questa decisione mortifica il nostro territorio, unico in Italia per le sue straordinarie bellezze naturali, storiche e culturali che, invece, andrebbero valorizzate e sponsorizzate ancora di più per incrementare il turismo, l’economia e il lavoro. Escludere città come Salerno (vedi San Pietro a Corte), Atena Lucana, Buonabitacolo, Nocera Superiore, Eboli, Sarno, Polla, Sala Consilina, Teggiano è davvero inconcepibile. Mi auguro - aggiunge il parlamentare di Fratelli d’Italia - che il Ministero, ma anche la Regione, che ha competenze in materia di cultura e turismo, intervengano per favorire il reinserimento di tali siti in questa importante iniziativa nazionale. Il Pd - conclude Cirielli - la smetta di umiliare la provincia salernitana con politiche sbagliate e dannose per i territori”.