Fi lancia Caldoro in Campania, resta minidissenso: assente Carfagna e diversi parlamentari

Forza Italia punta ancora sul Sud come serbatoio di voti e lancia, anche se con qualche dissenso interno, Stefano Caldoro come candidato alle regionali in Campania della prossima primavera. Al meeting "Il Sud che vince", organizzato dall'eurodeputato Fulvio Martusciello all'Hotel Vesuvio davanti a circa 300 presenti, Mara Carfagna non c'e', e viene ignorata negli interventi, e sono assenti gran parte dei parlamentari campani. Ci sono invece eurodeputati, consiglieri regionali, i presidenti della Basilicata e del Molise, i sindaci di Foggia e di Catanzaro ed altre decine di colleghi, con il capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini, ed il neo-vicesegretario del Ppe Antonio Tajani. Per Stefano Caldoro - che e' gia' stato presidente della Campania dal 2010 al 2015 - gli interventi dei big e l'ovazione che gli riserva il pubblico hanno il sapore dell'investitura ufficiale. "Gli ingredienti per la vittoria ci sono", dice Maria Stella Gelmini, che elogia la classe dirigente meridionale del partito e chiama all'unita' il centrodestra, con quello che sembra un riferimento indiretto a Mara Carfagna. "Al Sud abbiamo tante persone di qualita': sindaci, amministratori. Queste risorse umane rappresentano il punto dal quale ripartire per affermare il buon governo del centrodestra". E aggiunge: "attenti a non sbagliare bersaglio, siamo nel centrodestra con pari dignita', e non abbiamo nessuna intenzione di essere subalterni, ma l'avversario per noi e', e restera' sempre la sinistra". Tajani ricorda i meriti del Sud nelle vittorie di Forza Italia ed elogia Caldoro, caricato dagli applausi dei suoi sostenitori e con un look piu' aggressivo di quello di 10 anni fa. "Il presidente Berlusconi ha fatto il nome di Caldoro - dice il vicepresidente del Ppe - e lui ha gia' dimostrato di saper governare la Regione". Caldoro, gratificato anche da Salvini, che lo ha definito "un ottimo amministratore", batte sull'unita' del centrodestra, allarga il perimetro dell'alleanza alle liste civiche ("assolutamente da coinvolgere") e propone come idea-forza la Macroregione meridionale, per la quale ha promosso un referendum. A parlare con i giornalisti di Mara Carfagna - la cui forza elettorale e' concentrata a Salerno - e' il coordinatore regionale Domenico De Siano, che minimizza: "siamo un famiglia con figli vivaci. Le polemiche ci sono in tutti i partiti, dobbiamo superarle guardando al futuro. E' positivo che Berlusconi l' abbia incontrata. Lei e' un valore per Napoli, la Campania e l'intero Paese".