Covid, 203 nuovi casi in Provincia di Salerno: Angri la città con più positivi, seguono Salerno e Cava de' Tirreni. Ecco i numeri di oggi

Covid: crescono i casi in Provincia di Salerno, oggi 7 aprile sono 203 i nuovi casi su 2.307 tamponi effettuati, la seconda provincia per numero di contagi dietro a quello di Napoli. (QUESTI I DATI REGISTRATI OGGI IN CAMPANIA).

Nel capoluogo di Provincia Salerno si sono registrati 14 nuovi casi, mentre la città con più positivi oggi è Angri con 18 casi. Scende di poco Cava de' Tirreni ma comunque resta una delle città con più casi del salernitano 13.

Nell'Agro sarnese nocerino è Angri la città con più positivi 18, la seconda città è Pagani con 10 casi, Sarno 9 e Nocera Superiore 8, Nocera Inferiore 5, Scafati 4. Tra i comuni più piccoli è Sant'Egidio del Monte ALbino a registrare più casi 6, 2 casi a San Marzano sul Sarno e 1 a Bracigliano. Il resto dei comuni non hanno registrato nessun positivo nelle ultime 24 ore.

Nella Valle dell'Irno: Baronissi 6 casi, Fisciano 4 e Mercato San Severino 2. Mentre in Costiera Amalfitana, oggi si registra un solo caso a Vietri sul Mare.

Questa la situazione negli altri comuni del Salernitano: Agropoli 8, Altavilla Silentina 1, Ascea 1, Atena Lucana 1, Auletta 1, Campagna 7, Capaccio Paestum 1, Casalbuono 1, Castellabate 1, Celle di Bulgheria 1, Colliano 1, Eboli 7, Monte San Giacomo 1, Montesano sulla Marcellana 11, Novi Velia 4, Padula 10, Perdifumo 2, Polla 1, Pontecagnano Faiano 1, Postiglione 5, Ricigliano 1, Roccadaspide 2, Roccagloriosa 7, Sala Consilina 1. San Pietro al Tanagro 2 Santa Marina 2 Sanza 8 Sassano 5 Torchiara 1 Tortorella 1 Vallo della Lucania 2 Valva 2