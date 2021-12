Pagani. Vandalizzata sede Uil nel centro sociale

Porte e finestre divelte, armadietti scassinati, stanze messe a soqquadro: così è stata ritrovata questa mattina la sede del centro sociale di Pagani, dove convivono da tempo diverse realtà culturali e sociali, comprese le sedi della Uil e della Cisl del territorio. "Vandalizzare il centro sociale di Pagani non è solo un attacco al sindacato e al mondo del lavoro, ma anche - hanno affermato Giovanni Sgambati e Emilio Saggese, rispettivamente segretari generali della Uil e della Uila Campania - alla parte sana della città e dell'intero territorio che vede nel centro sociale un luogo di incontro, confronto e di promozione di diverse attività utili alla collettività". "Il centro sociale di Pagani insieme alle sedi sindacali, costituiscono per il territorio di Pagani e di tutto il circondario un presidio sempre attivo di legalità, per questo ci auguriamo vivamente che le forze dell'ordine facciano chiarezza su quanto accaduto e puniscano i responsabili di questo scempio", hanno concluso Sgambati e Saggese.