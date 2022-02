Covid: in Campania 10.789 nuovi casi su 87.836 test; 28 decessi

Sono 10.789 i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 8.958 individuati con tampone antigenico e 1.931 con molecolare. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 87.836 test, di cui 68.866 antigenici e 18.970 molecolari. Il bollettino dell'Unita' di crisi regionale riporta 28 decessi, 16 avvenuti nelle ultime 48 ore e i restanti 12 nei giorni precedenti, ma registrati ieri. In leggero aumento i posti letto occupati in terapia intensiva, che sono 82, a fronte degli 80 della precedente rilevazione. Calano, invece, di 13 unita' quelli occupati nei reparti di degenza, che sono 1.338 sui 3.160 disponibili.