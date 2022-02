Corruzione: caso Salerno, udienza rinviata a lunedi' prossimo

Prima udienza al tribunale di Salerno del processo a carico del consigliere regionale, ora sospeso, della Campania ed ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, e dell'imprenditore Fiorenzo Zoccola, detto Vittorio. La vicenda, finita sotto i riflettori degli investigatori della procura e della Squadra mobile di Salerno, riguarda i rapporti tra cooperative sociali e Comune di Salerno. La procura aveva chiesto e ottenuto dal gip il rinvio a giudizio immediato. Savastano, che e' ai domiciliari e deve rispondere di corruzione e turbativa d'asta, intorno alle ore 9, ha raggiunto il palazzo di giustizia di Salerno insieme con il suo avvocato Giovanni Annunziata. Zoccola, invece, non era presente; per lui, c'era l'avvocato Gaetano Mansi, che lo difende insieme a Giuseppe Della Monica. Secondo quanto l'AGI ha appreso, nessun particolare di rilievo e' emerso dall'udienza di oggi e il presidente del secondo collegio della seconda sezione del tribunale di Salerno ha disposto il rinvio a lunedi' della prossima settimana.