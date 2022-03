Covid: in Campania 9.179 nuovi casi e 11 decessi

Sono 9.179 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi 7.983 da antigenico, 1.196 da molecolare. In totale i test processati sono 50.444 di cui 39.029 antigenici e 11.415 molecolari. Sono 11 i decessi di cui 4 nelle ultime 48 ore e 7 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 37 i posti letto di terapia intensiva occupati (631 il totale dei disponibili); sono 553 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).