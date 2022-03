Scafati. Fiume Sarno: al via i lavori per la realizzazione delle barriere per la trattenuta dei rifiuti

Questa mattina il Vicepresidente della Regione Campania ed Assessore all' Ambiente On. Fulvio Bonavitacola, ha presenziato all' inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle barriere per la trattenuta dei rifiuti lungo il Fiume Sarno.

Le opere, interamente finanziate dalla Regione Campania del Presidente on. Vincenzo De Luca, saranno realizzate nei pressi del controfosso Destro del Fiume Sarno, dove e' ubicato lo sgrigliatore meccanico del Piccolo Sarno sito in Via Fosso dei Bagni a Scafati gestito dal Consorzio di Bonifica.

Come promesso, dunque, la Regione Campania, grazie all' impegno del Presidente De Luca e del VicePresidente Bonavitacola, ha finanziato ed iniziato materialmente questi lavori, importanti per la sicurezza dei territori coinvolti e la bonifica ambientale del Fiume Sarno e dei suoi affluenti principali.

Stamattina non ho potuto prendere parte al sopralluogo, perche' impegnato allo stesso orario in una seduta del Consiglio Provinciale, ma esprimo tutta la soddisfazione per l' ottenimento di questo risultato per il quale mi sono battuto unitamente ad altri rappresentanti istituzionali locali come i Sindaci, i consiglieri regionali ed i cittadini della zona.