Sarno. Emergenza ospedale: le istituzioni incontrano il Prefetto, la conferenza dei Sindaci in Regione

E’ con piacere che comunichiamo alla Città che stanno per prendere vita i primi riscontri alle nostre richieste ed a quelle delle autorità del territorio. - si legge in una nota del comitato Insieme per la salute - Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, dando seguito ad una richiesta di incontro urgente pervenutagli dal Sindaco Dott. Giuseppe Canfora, dalla Senatrice Luisa Angrisani e dall’Onorevole Virginia Villani, incontrerà tutti i suddetti Lunedì 25 Luglio 2022 presso la sede della Prefettura in piazza Amendola a Salerno. Avremmo certamente gradito l’autorizzazione a partecipare anche ad un delegato del nostro comitato “insieme per la salute” ma, ciò nonostante, riteniamo di poter essere soddisfatti perché siamo certi che le autorità presenti saranno felici di essere portavoce delle nostre istanze. Siamo fiduciosi che da tale incontro si riesca a venire fuori con la promessa da parte del Prefetto di un Suo diretto interessamento presso la Giunta regionale della Campania, affinché riesca a far comprendere al Governatore la necessità di un intervento rapido ed efficace. Inoltre, la conferenza dei Sindaci, tutte le autorità istituzioni del territorio ed anche una delegazione del comitato, sono state invitate a partecipare in data 26 Luglio 2022 all’audizione della commissione trasparenza del consiglio regionale della Campania presieduta dall’Onorevole Nunzio carpentieri, che ringraziamo per la sensibilità e la vicinanza dimostrate. Ovviamente, pur non essendo per competenza l’assise deputata ad assumere decisioni in sanità, si discuterà delle problematiche emergenti del nostro Ospedale, nella convinzione che tutto sia utile al il raggiungimento del nostro scopo In attesa che ci siano delle risposte alle domande poste nel nostro precedente comunicato stampa, tenteremo, attraverso questi due incontri, di tenere alta e viva l’attenzione sulle sorti del nostro Ospedale".