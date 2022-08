Covid: in Campania contagi in calo, 1 decesso in 48 ore

Sono 1.992, in Campania, i neo positivi al Covid su 11.155 test esaminati. In leggero calo il tasso di incidenza che ieri era pari al 18,59% ed oggi si attesta al 17,85%. Un decesso nelle ultime 48 ed altri quattro deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano pressoche' invariati i ricoveri nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); calo, invece, in degenza con 321 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri).