Sarno da l'ultimo saluto al preside Alessandro Salerno

Si è spento il professore Alessandro Salerno, aveva 82anni. È morto all'ospedale di Sarno, nella mattinata di oggi, Alessandro Salerno: professore di lettere, storico preside dell'istituto scolastico Giovanni Amendola, giornalista e politico. Alessandro Salerno, uomo di grande cultura, è stato dirigente scolastico per anni della scuola Media Amendola, direttore dello storico periodico locale Il Carattere, oltre a collaborare con diverse testate giornalistiche Nazionali e locali. Sempre appassionato di politica, è stato consigliere comunale del comune di Sarno e nel 1999 candidato sindaco di Sarno del centrosinistra. Dunque, Sarno perde una grande personalità, un riferimento culturale per tutti e un attento osservatore sia culturale che politico. Sempre pronto al dialogo.

Un uomo appassionato, tenace, profondamente innamorato del territorio in cui viveva tanto da animarsi nelle discussioni, sempre attento alle dinamiche politiche e culturali della città . Da giornalista è stato sempre molto attento alla ricerca della verità.

Grazie Professore per gli insegnamenti, sia da Preside che da direttore dè Il Carattere, grazie per avermi trasmesso la grande passione per il giornalismo.

Grazie ancora e buon viaggio Prof, sono sicuro che anche dall'alto continuerà ad osservarci ed essere critico ma allo stesso tempo continuerà ad amare la città di Sarno così come ha fatto nella vita.

Vivissime condoglianze da parte di tutta la redazione di Punto Agro News all'amico Vincenzo Salerno, ex assessore del Comune di Sarno, alla sorella Erminia e alla moglie.