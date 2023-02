Maltempo. Richiesta stato di emergenza per i comuni dell'Agro Sarnese nocerino, la protezione civile regionale chiarisce

In relazione alla richiesta inoltrata dalla Regione per il riconoscimento dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.1/2018, nei territori interessati dai gravi eventi alluvionali del 19 e 22 novembre 2022, la Protezione Civile della Regione Campania chiarisce che non è ancora pervenuto il riscontro da parte delle autorità governative nazionali.

La richiesta dello stato d’emergenza, inoltrata il 27 dicembre u.s., si riferisce all’intero territorio regionale e, la stessa, sarà reiterata con integrazione delle documentazioni pervenute successivamente.

Nel contempo, è in corso d’inoltro una seconda richiesta di stato d’emergenza conseguente agli eccezionali eventi alluvionali del gennaio 2023, che hanno interessato l’intero territorio regionale e, in particolare, tutti i Comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese colpiti dagli eventi alluvionali.